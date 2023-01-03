Кишинёв, 3 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Мэрия Кишинева (Молдавия) обратилась к правительству с просьбой сообщить причину сильного загрязнения воздуха в столице в новогодние праздники. Об этом 3 декабря в личном телеграм-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Guttorm Flatabø Железнодорожный вокзал Кишинёва

«Запрашиваем у учреждений официальную информацию о причинах и источниках загрязнения атмосферы, зарегистрированного в последнее время на территории муниципия Кишинёв, в связи с очевидным ненадлежащим качеством воздуха», — написал градоначальник.

Он также обратился к центральным властям с просьбой ежедневно публиковать информацию об уровне загрязнения воздуха и мерах, которые предпринимаются для борьбы с подобным явлением.

Напомним, на протяжении последней недели в Кишиневе распространяется запах жженой резины. Сайт, с помощью которого можно отследить качество воздуха в городе, показал, что концентрация загрязнений 1 и 2 января 2023 года в 24 раза превышала рекомендуемые ВОЗ среднегодовые значения.