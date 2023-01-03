Токио, 3 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура планирует посетить Вашингтон. Об этом 3 января сообщила газета Sankei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Цель визита, который запланирован на 5–10 января, — обсуждение вопроса об ограничении экспорта полупроводников в Китай, а также сотрудничество в рамках «Большой семерки» (G7), в которой Япония председательствует в текущем году.

Как ранее передавало японское агентство Kyodo, Вашингтон попросил Токио помешать Китаю в разработке высокотехнологичных полупроводников. Позднее министр экономики косвенно подтвердил это, сообщив о том, что стороны обсуждают меры в области экспортного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии намерено пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

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