Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Израильские дипломаты признаются, что ничего не могут сделать с культом нациста Степана Бандеры на Украине. Об этом 3 января пишет газета Haaretz.

(сс) Lisner Памятник Степану Бандере во Львове

«Источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз чётко излагали свою позицию». Но, по-видимому, мы ничего не можем сделать», — говорится в материале издания.

Отмечается, что ранее власти Израиля неоднократно делали Киеву замечания по поводу культа Бандеры, но киевские власти не услышали их призывов не прославлять антисемитов.

В издании напомнили, что в 2022 году, когда киевский режим праздновал день рождения Бандеры, посольство Израиля заявило, что «осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом». Но в этом году дипломаты воздержались от высказываний.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны намерено меньше говорить открыто об отношениях Москвы и Киева.