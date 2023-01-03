Анкара, 3 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Стамбуле задержали иностранца, предположительно причастного к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 3 января Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Отмечается, что задержанный планировал организовать нападения в популярных среди туристов районах города, а также делился в соцсетях видео с угрозами.

В ходе обыска при нем была обнаружена символика запрещенной организации, а также оружие. Задержанный арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время антитеррористической операции в Стамбуле в отношении членов террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны восемнадцать подозреваемых в причастности к ним.