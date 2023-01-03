Бишкек, 3 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Министерство культуры Киргизии с 1 января 2023 года запретило артистам петь под фонограмму на массовых мероприятиях. Об этом сообщает портал «Кактус Медиа».

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Ограничение коснулось выступлений в государственных культурных и образовательных учреждениях в ведении минкультуры. К ним относятся театры, филармонии, кинозалы, спортивные учреждения, клубы, музеи, библиотеки. Нововведение также относится к массовым мероприятиям.

Приказ вступил в силу 1 января 2023 года. Ответственным за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений. Контроль будет осуществлять министр культуры Алтынбек Максутов.

Напомним, впервые ограничения были анонсированы в Киргизии в конце 2020 года. В феврале 2021 года министерство культуры обязало артистов указывать на афишах и билетах, будут ли они петь вживую.