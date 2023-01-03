Москва, 3 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно проводит встречи с лидерами думских фракций. Об этом 3 января заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, встречи с лидерами думских партий Путин проводит регулярно.

«О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на вопрос, идет ли подготовка к такому мероприятию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин в 2022 году провел более 70 встреч с главами иностранных государств.