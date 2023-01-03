Песков заявил, что Путин регулярно проводит встречи с главами фракций
Москва, 3 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно проводит встречи с лидерами думских фракций. Об этом 3 января заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
По его словам, встречи с лидерами думских партий Путин проводит регулярно.
«О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на вопрос, идет ли подготовка к такому мероприятию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин в 2022 году провел более 70 встреч с главами иностранных государств.