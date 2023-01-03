Удар по базе ВСУ попал в эфир французского телеканала
Момент ракетного удара по базе ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
Париж, 3 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В эфир французского телеканала ТМС попал момент якобы ракетного удара ВС России по пункту временной дислокации киевских боевиков в Дружковке Краматорского района.
На видео корреспондент Поль Гаснье ведет прямую трансляцию из Дружковки в рамках передачи, в которой участвовал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
Когда Гаснье появился в кадре, на заднем плане произошел взрыв. Предполагается, что удар был нанесен по Ледовому дворцу, в котором располагались киевские боевики.
Как сообщало ИА REGNUM, за время эскалации конфликта с середины февраля 2022 года ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 93 тысяч боеприпасов.
Всего было зафиксировано 14 372 случая ведения огня со стороны ВСУ, в том числе с применением тяжелого вооружения — 14 041 случай. За период эскалации конфликта в ДНР погибли 4405 мирных жителей, ранения получили 3983 человека.
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