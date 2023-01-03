Южно-Сахалинск, 3 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры тренировки мобилизованных на Сахалинском полигоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На видео, опубликованном 3 января, видно, как военнослужащие отрабатывают применение медицинских и подручных средств при оказании первой помощи, а также учатся правильно действовать при проведении экстренной эвакуации раненого в безопасную зону.

В ведомстве подчеркнули, что курс тактической медицины проходит с учётом опыта ведения боевых действий.

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