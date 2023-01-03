Минобороны показало кадры тренировки мобилизованных на сахалинском полигоне
Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных на сахалинском полигоне
Южно-Сахалинск, 3 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры тренировки мобилизованных на Сахалинском полигоне.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
На видео, опубликованном 3 января, видно, как военнослужащие отрабатывают применение медицинских и подручных средств при оказании первой помощи, а также учатся правильно действовать при проведении экстренной эвакуации раненого в безопасную зону.
В ведомстве подчеркнули, что курс тактической медицины проходит с учётом опыта ведения боевых действий.
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