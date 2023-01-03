Москва, 3 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что если Россия и готовит новое наступление на Украине, то об этом никто не узнает. Об этом 3 января сообщает Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация

«По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе вэсэушники», — сказал Гурулев.

Он отметил, что основной задачей российских войск является поиск направления главных ударов. Также, по его словам, противнику нужно нанести максимальное поражение, не вытесняя его, а окружив и разгромив его группировки.

Ранее бывший командир полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации российские военные прошли обучение и готовы к большому наступлению.