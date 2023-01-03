Минск, 3 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал оперативно решить проблему незавершенного строительства. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас появляются объекты незавершенного строительства, и даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 — в Минске, это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим», — сказал Лукашенко, заслушивая доклад о состоянии дел в строительной отрасли.

Глава Белоруссии подчеркнул, что недоволен строительной отраслью. Он также обратил внимание на планы по строительству жилья для военнослужащих, многодетных семей и других категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского на покое Бенедикта XVI.

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