Киев, 3 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Один из энергоблоков работающих на Украине АЭС выводят в плановый капитальный ремонт. Об этом 3 января сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором атомных станций Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По информацию пресс-службы, 3 января 2023 года один из энергоблоков «Энергоатома» выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляется раз в четыре года.

Уточняется, что в результате в ближайшее время в энергосистеме Украины будут функционировать восемь энергоблоков атомных электростанций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Киеве введены аварийные отключения электричества.

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