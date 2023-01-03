Москва, 3 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Проведение выставочного поединка против российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко допустил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший. Об этом 3 января сообщает ТАСС.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

«Да, такой бой возможен в качестве выставочного», — сказал Джонс.

По его словам, ранее он уже вёл с Емельяненко переговоры на эту тему, но они ничем не увенчались.

53-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года. Всего за карьеру за он провёл 75 боёв, в которых одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений. В 2015 году он получил российское гражданство.

46-летний Емельяненко последний поединок провёл в октябре 2021 года, победив нокаутом в первом раунде американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 40 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.