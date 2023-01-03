Москва, 3 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В связи с ледяным дождем в Москве выпущено штормовое предупреждение, сообщил ТАСС 3 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

Предполагается, что ледяной дождь, гололед и налипание снега будут наблюдаться в столице до конца суток 3 января.

В свою очередь в московской мэрии призвали водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность из-за ледяного дождя и гололеда.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 4 января в Москве ожидаются снег и метель.