В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве из-за ледяного дождя объявлено штормовое предупреждение
Москва, 3 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В связи с ледяным дождем в Москве выпущено штормовое предупреждение, сообщил ТАСС 3 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Владимир Югасов ИА REGNUM
Москва
Предполагается, что ледяной дождь, гололед и налипание снега будут наблюдаться в столице до конца суток 3 января.
В свою очередь в московской мэрии призвали водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность из-за ледяного дождя и гололеда.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 4 января в Москве ожидаются снег и метель.