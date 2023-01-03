Самара, 3 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. На площади Славы в Самаре прошёл траурный митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих. Об этом 3 января сообщает РИА Новости.

Альберт Дзень/ТАСС Траурный митинг в Самаре

Отмечается, что мероприятие началось со службы по погибшим. После этого собравшиеся почтили память военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие в память о погибших военнослужащих также прошло в парке Победы в Тольятти. Там у Вечного огня собрались жители Тольятти, участники боевых действий, представители общественных и ветеранских организаций.

Напомним, 1 января в Макеевке (ДНР) в результате удара ВСУ реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих.