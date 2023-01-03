Луганск, 3 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Кременной в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница, сообщили 3 января в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Отмечается, что со стороны ВСУ был зафиксирован обстрел: 11:20 мск по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (одна мина).

«В результате обстрела погибла мирная жительница 1957 года рождения, а также поврежден жилой дом», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в Токмаке, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области. Удар был целенаправленно нанесен по гражданскому объекту.

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