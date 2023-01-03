Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса»
Москва, 3 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса» зенитных ракетных подразделений ТОФ в зоне проведения специальной военной операции.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
На видео, опубликованном 3 января, видно, как российские военнослужащие держат противовоздушную оборону и контролируют небо над Донбассом, защищая мирных жителей от авиационных ударов и воздушных диверсий.
В ведомстве рассказали, что накануне Нового года бойцам доставили письма от российских школьников с поздравлениями, рисунками и поделками.
«Некоторые слова тронули до глубины души», — рассказал российский боец.