Москва, 3 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса» зенитных ракетных подразделений ТОФ в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На видео, опубликованном 3 января, видно, как российские военнослужащие держат противовоздушную оборону и контролируют небо над Донбассом, защищая мирных жителей от авиационных ударов и воздушных диверсий.

В ведомстве рассказали, что накануне Нового года бойцам доставили письма от российских школьников с поздравлениями, рисунками и поделками.

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«Некоторые слова тронули до глубины души», — рассказал российский боец.