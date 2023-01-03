Москва, 3 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Снег и метель ожидаются в Москве. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Гидрометцентра России в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

Так, ночью 4 января в Москве ожидаются снег, метель, днем также может пройти небольшой снег. Температура воздуха в столице может опуститься до — 4°С.

Ночью 5 января в Москве также может пройти небольшой снег, температура воздуха может опуститься до — 6°С. Днем в городе ожидается умеренный снег, гололедица.

Ночью 6 января в столице России также ожидается метель. Температура ночью и днем может понизиться до — 22°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Москву обрушился ледяной дождь.

Читайте также: На Москву обрушился ледяной дождь