Иерусалим, 3 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своим ультранационализмом, совершил визит на Храмовую гору, священную для иудеев и мусульман. Палестинская сторона сочла это провокацией, сообщает 3 января Associated Press.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Итамар Бен-Гвир

Бен-Гвир занял в правом коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху место министра нацбезопасности и главы Национальной полиции. В стране его знают как «политического поджигателя и провокатора», пишет немецкая газета Spiegel.

На Храмовую гору Бен-Гвир как министр взошёл впервые, несмотря на предупреждения о возможных беспорядках. Так, новым обострением палестино-израильского конфликта грозила организация ХАМАС. При посещении священного места министра сопровождали полицейские.

Управляют Храмовой горой мусульмане, Израиль отвечает за ее безопасность.

Ранее Бен-Гвир, в своё время осуждённый за подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации, призывал к ослаблению ограничений для евреев на посещение Храмовой горы. Теперь же он лично посетил это место.

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