Москва, 3 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 января обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым развитие отечественной приборной базы, сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Бабушкин/ТАСС Встреча президента России Владимира Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым

По словам главы Минобрнауки, определён отдельный федеральный проект, который согласован с Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом. В рамках программы сформированы 10 основных направлений, определены все организации и на ближайшие три года заложено порядка 12 млрд рублей.

«Я думаю, что мы будем набирать обороты, и уже с 2023 года у нас будет увеличиваться номенклатура этих приборов», — сказал Фальков.

Напомним, в конце 2022 года глава Минобрнауки заявил, что в вузах новых регионов России «беда» с учебно-лабораторным и научным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, в России зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%.