Брюссель, 3 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Несколько стран НАТО предлагают сделать обязательными военные расходы членов альянса в объеме не менее 2% ВВП в год, заявил 3 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO Польские солдаты поднимают флаг НАТО

В настоящее время указанный показатель является рекомендуемым и некоторые страны — члены НАТО, включая Германию и Италию, тратят на «оборону» меньше.

Какие именно страны выступают за фактическое увеличение расходов, Столтенберг не уточнил. Эксперты предполагают, что речь может идти о странах Прибалтики и Польше.

Вопрос будет обсуждаться на различных уровнях, включая министерский, а решение может быть принято на саммите НАТО в Брюсселе в июле 2023 года, отметил генсек альянса.