Москва, 3 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о фактах совершения противоправных действий иностранными гражданами. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

По информации пресс-службы, в последнее время граждане иностранных государств совершили противоправные действия и преступные деяния в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений представить подробные доклады о происшествиях.

Уточняется, что глава Следственного комитета России также потребовал предоставить статистические данные о числе мигрантов в этих регионах и применении их труда в различных сферах деятельности, а также сведения о компаниях и предприятиях, в которых они работают.

Отмечается, что Бастрыкин также поручил доложить о состоянии преступности этой категории граждан в вышеуказанных регионах.

Напомним, что в Москве иностранного гражданина заподозрили в том, что он применил насилие в отношении женщины-контролера в автобусе, которая выявила факт безбилетного проезда с его стороны и потребовала предъявить документы для привлечения к административной ответственности.