Москва, 3 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Правительство России включило новые направления в программу бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022–2024 годы.

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«В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

В рамках направления по борьбе с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по выявлению заболевания и внедрению современных методов лечения, по обеспечению лекарствами и средствами диагностики, а также открытие школ для людей, страдающих сахарным диабетом.

Что касается лечения гепатита С, то, установлен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Туркменистан уделяют особое внимание реализации совместных проектов в промышленности, энергетике и транспорте.

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