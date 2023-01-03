Донецк, 3 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. За время эскалации конфликта с середины февраля 2022 года ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 93 тысяч боеприпасов, сообщили власти ДНР 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Всего было зафиксировано 14 372 случая ведения огня со стороны ВСУ, в том числе с применением тяжелого вооружения — 14 041 случай.

В числе выпущенных по территории республики боеприпасов — 165 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и почти 18 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 мм.

За период эскалации конфликта в ДНР погибли 4 405 мирных жителей, ранения получили 3 983 человека.