Москва, 3 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил 3 января с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильёй Баланиным деятельность фонда в 2022 году и планы на 2023 год, в том числе организацию системы ОМС в новых регионах, сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Премьер-министр поставил задачу выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий. Их интеграция в правовое поле России в первую очередь предполагает получение всех социальных и медицинских услуг, добавил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что чем раньше будут решены масштабные задачи, тем быстрее качество жизни граждан новых субъектов будет соответствовать принятым в России соцгарантиям.

На территории новых регионов система ОМС заработает в полном объеме в 2024 году, уточнил Баланин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Баланина, территориальные фонды новых субъектов России будут наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования.