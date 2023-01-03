Москва, 3 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Потери от сокращения экспорта газа в Европу Россия может восполнить за счёт продажи в Китай. Об этом 3 января пишет РИА Новости.

ИА REGNUM Газопровод «Сила Сибири»

Отмечается, что в 2022 году объём экспорта газа в Европу сократился на 46% до 100,9 млрд кубометров. При этом, если текущие тенденции сохранятся, то в 2023 году доля российского газа на европейских биржах может уменьшиться ещё на четверть.

При этом на сегодняшний день у России с Китаем заключены два соглашения на поставки газа. Первое выполняется по газопроводу «Сила Сибири», мощность которого составляет 38 млрд кубометров в год, хотя на этот показатель можно будет выйти ориентировочно в 2025 году.

Кроме того, в феврале 2022 года было заключено соглашение о поставках газа с дальневосточных месторождений. По условиям контракта между Газпромом и китайской CNPC, за границу должно уходить 10 млрд кубометров газа в год с месторождений на шельфе Сахалина. Для этого был построен 1800-километровый газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток, который далее будет идти в Пекин.

«Итого в начале года имеется потеря сбыта в Европе в объеме 85 млрд кубометров и перспективы наращивания поставок в Китай в объеме 48 млрд, но на этот показатель еще нужно будет выйти», — говорится в статье.

Также отмечается, что в 2023 году можно ожидать переговоров в рамках проекта «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд кубометров. Также с паузы может быть снят проект прокачки газа через территорию Монголии, где строительство магистрали мощностью 50 млрд кубометров может начаться в 2024 году.

В итоге получаются 150 млрд кубометров газа в год, которые раньше шли в Европу, а в скором времени могут пойти в Китай.

«Конечно же, всё выглядит гладко только на бумаге, а в жизни строительство и запуск проектов такой сложности и протяжённости будут связаны с различными сложностями, главной из которых станет гонка со временем. При этом Россия в худшем случае теряет только деньги до момента запуска восточных маршрутов, Европа же после их старта окончательно превращается в клинически вторичный регион», — делает вывод автор.