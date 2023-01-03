Москва, 3 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. На погребении папы на покое Бенедикта XVI будет присутствовать глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Lene Бенедикт XVI

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я прибуду в Рим и буду присутствовать на погребении почетного папы Римского Бенедикта XVI», — сказал Антоний РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ушедшего из жизни почётного папу Римского Бенедикта XVI похоронят в гротах, находящихся под алтарём собора Святого Петра.

Почётный папа Римский скончался в возрасте 95 лет после тяжёлой болезни 31 декабря.

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