Токмак, Запорожская область, 3 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в Токмаке, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар был целенаправденно нанесен по гражданскому объекту, это новый пример террористической сущности киевского режима, отметил собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточнятся.

2 января в Министерстве обороны сообщили, что ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также 2 января сообщалось об уничтожении скопления бронированной техники ВСУ на запорожском направлении.