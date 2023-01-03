ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Токмак, Запорожская область, 3 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в Токмаке, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Удар был целенаправденно нанесен по гражданскому объекту, это новый пример террористической сущности киевского режима, отметил собеседник агентства.
Информация о пострадавших уточнятся.
2 января в Министерстве обороны сообщили, что ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Также 2 января сообщалось об уничтожении скопления бронированной техники ВСУ на запорожском направлении.