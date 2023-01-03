Москва, 3 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Более трех тысяч случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России. Об этом 3 января сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации пресс-службы, за минувшие 24 часа в России выявили 3080 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 512 пациентов с COVID-19, при этом выздоровели 5482 человека.

Уточняется, что за сутки скончались 48 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 2 января, в России за сутки выявили 3884 случая заражения коронавирусом.

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