Благовещенск, 3 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. С 3 января международный пункт пропуска между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ начал работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост Амур».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«С 03.01.23 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Кани-Курган переходит на круглосуточный режим работы», — говорится в сообщении.

Для пересечения границы необходимо зарегистрировать транспортное средство через онлайн-сервис и забронировать очередь.

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По данным компании, занимающейся строительством моста «Амур», в период тестового режима за 16 часов границу пересекали до 150 автомобилей, при переходе на круглосуточный режим работы количество транспортных средств увеличится до 190.

Также сообщается о продолжении работы по расширению номенклатуры товарооборота между странами. Ожидается, что в январе текущего года международный пункт пропуска войдет в перечень пунктов, где разрешен ввоз скоропортящихся продуктов, таких как овощи и фрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Пекин и Москва будут укреплять двусторонние обмены на всех уровнях, чтобы способствовать развитию отношений между странами.

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