Ивантеевка, Московская область, 3 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Видеокамера запечатлела момент наезда электропоезда на легковой автомобиль у подмосковной станции Ивантеевка. Кадры опубликованы 3 января в телеграмм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Электричка

На записи видно, как легковой автомобиль въезжает на рельсы на переезде через железную дорогу, его сносит проходящий поезд. Транспортная прокуратура проводит проверку.

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ЧП произошло рано утром в районе 35-го км перегона между станциями Детская — Ивантеевка на ярославском направлении. Электричка следовала из Москвы до Фрязино. Машинист применил экстренное торможение, увидев автомобиль на путях, но не смог избежать столкновения — машину затянуло под состав.

В областном управлении МВД России сообщили, что жертвами ЧП стали три человека — водитель автомобиля такси марки Hyundai и его пассажиры. Причины трагедии устанавливаются.