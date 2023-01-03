Кабо-Сан-Лукас, Мексика, 3 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Президент UFC Дана Уайт и его жена Энн Уайт подрались в ночном клубе во время празднования Нового года. Об этом сообщает портал TMZ.

Andrius Petrucenia Дана Уайт

По данным источника, инцидент произошел в клубе El Squid Roe в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Пара находилась в VIP-зоне над танцполом, после чего между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры супруга главы UFC отвесила ему пощечину. Уайт практически сразу нанес жене ответный удар. Драка продолжилась, однако вскоре ее остановили другие посетители заведения.

Уточняется, что Уайт и его жена были пьяны.

Напомним, Дана Уайт стал президентом UFC в 2001 году. Под его руководством организация выросла и стала доминировать в мире ММА.