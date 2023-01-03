Москва, 3 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Новое правительство Японии отказалось от ранее провозглашавшегося курса на мирное развитие и переходит «на рельсы форсированной милитаризации», заявил 3 января в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

Токио проводит масштабные учения у российских границ, резко увеличивает военные расходы, напомнил Руденко.

Россия считает эти действия серьёзным вызовом как для собственной безопасности, так и для безопасности региона в целом, отметил заместитель министра.

Если линия нового правительства Японии не изменится, Россия будет вынуждена принять «ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз», добавил он.

Что касается перспективы заключения «мирного договора», то Япония, включившись в русофобскую кампанию, собственными руками похоронила результаты многолетней работы и сделала обсуждение этого вопроса бессмысленным, отметил Руденко.