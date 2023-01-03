Вашингтон, 3 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex составила более 1850 долларов за тройскую унцию впервые с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

(сс) 3dman_eu Золотые слитки

Так, цена золота в ходе торгов в этом подразделении Нью-Йоркской товарной биржи достигала 1856,6 доллара за тройскую унцию.

Согласно данным на 11:40 мск, котировки этого драгоценного металла замедлили рост, золото торговалось на уровне 1844,1 доллара за унцию.

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