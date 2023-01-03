Москва, 3 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В Москве устанавливают причины смерти малолетнего ребенка. Об этом 3 января сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Pixabay.com Младенец

По сообщению пресс-службы, утром 3 января в квартире дома по ул. Твардовского было обнаружено тело малолетнего ребенка (29 дней).

По предварительной информации, на момент происшествия в квартире находились отец ребенка, его мать 1992 года рождения и бабушка, которая и вызвала стражей порядка. Уточняется, что мать ребенка спешно покинула квартиру, но была установлена.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и причину смерти ребенка.

По данным СМИ, смерть наступила в результате удушения. В совершении преступления подозревается мать малыша.