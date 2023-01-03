Барнаул, 3 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пять человек, среди которых двое детей, скончались в результате ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю 3 января.

Валерий Горелых ДТП

По данным МВД, авария произошла на 217-м км автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан вблизи села Поспелиха.

Автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus RX 300.

В результате ДТП погибли сам водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры — женщина 1986 года рождения, а также двое несовершеннолетних детей. Также в больнице скончался водитель иномарки.