Москва, 3 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудничество Москвы и Пекина переживает лучший период в истории, заявил 3 января в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие» строятся на фундаменте взаимного доверия и обоюдной поддержки в вопросах, затрагивающих интересы друг друга, отметил Руденко.

«Стратегическая связка» Москвы и Пекина не только противостоит разрушительным действиям США и их союзников, но и помогает формировать новые, справедливые международные отношения, подчеркнул заместитель министра.

Запад пытался с помощью шантажа и угроз разрушить российско-китайское сотрудничество, однако итоги 2022 года ясно указывают, что ему это не удалось, добавил Руденко. Потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан, отметил он.