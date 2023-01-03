Пекин, 3 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Пекин примет ответные меры в отношении государств и регионов, которые ограничили въезд граждан Китая под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 3 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по профилактике и борьбе с эпидемией для достижения политических целей», — сказала дипломат, добавив, что меры будут приняты в соответствии с принципом взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, лица, которые прилетают в Канаду из Китая, Гонконга или Макао, с 5 января 2023 года должны сдавать обязательный тест на коронавирус.

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