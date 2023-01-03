Симферополь, 3 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Крыму в 2022 году ввели в эксплуатацию рекордный объём жилья, заявил 3 января глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Плановый показатель, установленный региональным проектом «Жильё», составляет 800 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов за год. Этот показатель достигнут досрочно, на сегодня введено уже более 855 тыс. квадратных метров», — написал он в своём телеграм-канале.

В республике к 2030 году объём вводимого жилья в рамках проекта должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год, добавил глава Крыма.

В Симферополе по программе «Стимул» продолжается строительство улично-дорожной сети проекта по развитию территории «Крымская роза». Это позволит дополнительно ввести в эксплуатацию более 157 тыс. квадратных метров жилья.

На финансирование инфраструктурных проектов в виде бюджетных кредитов привлечено более 7,4 млрд рублей. В рамках реализации данного механизма, предложенного российским правительством, в крупных жилых комплексах региона будет обеспечен дополнительный ввод свыше 1 млн квадратных метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, под Феодосией инвестор планирует в течение 19 лет реализовать проект по строительству многоквартирного жилого комплекса с торгово-развлекательным центром, школами, гостиницами. Капитальные вложения превысят 61 млрд рублей.