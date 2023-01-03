Люберцы, Московская область, 3 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Подмосковье 10-летнему мальчику оторвало пальцы в результате взрыва петарды. Об этом 3 января сообщает РЕН ТВ.

Sebastian Ritter Взрыв петарды

Инцидент произошел 2 января в Люберцах. По предварительным данным, ребенок взял петарды без спроса родителей, вышел с ними во двор и поджог их на детской площадке. В результате взрыва у мальчика оторвало пальцы руки.

После происшествия ребенка доставили в больницу. По факту инцидента организована доследственная проверка.

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