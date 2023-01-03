Вашингтон, 3 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Снижение курсов криптовалют и падение акций технологичных компаний в конце 2022 года может продолжиться в 2023 году на фоне решения Федеральной резервной системы США поднять учетную ставку. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фондовый рынок

По информации журнала, многие игроки на фондовом рынке не ожидают улучшения ситуации в ближайшее время, что приведет к серьезной ротации на этом рынке.

По мнению многих инвесторов, последствия более высоких ставок Федеральной резервной системы только начинают распространяться по рынкам. Аналитики некоторых крупнейших банков США прогнозируют, что фондовый рынок повторно протестирует минимумы прошлого года в первой половине 2023 года, прежде чем начнет восстанавливаться.

Специалисты Goldman Sachs ожидают, что индекс S&P 500 к концу 2023 года продемонстрирует рост выше 4%.

По мнению аналитиков, эпоха сверхнизкой доходности облигаций, умеренной инфляции и адаптивной политики ФРС закончилась, что, вероятно, приведет к перекалибровке победителей и проигравших на рынке на долгие годы.

Некоторые инвесторы ожидают, что доходность облигаций продолжит расти, что может нанести больший удар по акциям технологических компаний.