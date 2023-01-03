Красноярск, 3 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки погибли четыре человека, сообщили 3 января в краевом главке МВД.

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По данным ведомства, ДТП произошло днем в Нижнеингашском районе на 1138-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», где столкнулись грузовик Volvo и легкового автомобиль Toyota.

«В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также получил травмы водитель грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека. Авария произошла в ночь на 3 января на 319-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

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