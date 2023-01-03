Париж, 3 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro выразили сомнения в возможности контрнаступления ВСУ и в победе киевского режима. Так они оценили статью издания, в которой анализируются сценарии возможных действий украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Анализ карты боевых действий говорит уж точно не о том, что Украина побеждает».

«Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!»

«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса. Таким образом, Украина больше не будет иметь доступа к Чёрному морю!»

Ранее в газете Le Figaro вышла статья, в которой говорилось о «решительном настрое» Владимира Зеленского и ВСУ продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.