Читатели Le Figaro предрекли Зеленскому падение Одессы
Читатели Le Figaro усомнились в победе ВСУ и предрекли Зеленскому падение Одессы
Париж, 3 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro выразили сомнения в возможности контрнаступления ВСУ и в победе киевского режима. Так они оценили статью издания, в которой анализируются сценарии возможных действий украинской армии.
«Анализ карты боевых действий говорит уж точно не о том, что Украина побеждает».
«Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!»
«Другой, более реалистичный сценарий — следующим русским городом станет Одесса. Таким образом, Украина больше не будет иметь доступа к Чёрному морю!»
Ранее в газете Le Figaro вышла статья, в которой говорилось о «решительном настрое» Владимира Зеленского и ВСУ продолжать военные операции и о подготовке нового контрнаступления.