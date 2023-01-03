Москва, 3 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. За первые три дня проката художественный фильм «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко собрал 837 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

По данным сайта ЕАИС, в день премьеры, состоявшейся 1 января, зрители купили билеты на 225 120 398 рублей. Общие сборы составили 837 200 514 рублей, что является рекордом среди российских фильмов, выходивших 1 января.

Фильм рассказывает о «вполне себе настоящем мохнатом зверьке, который живет в апельсиновой роще в далекой стране». Главные роли исполняют Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков — Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, американский актёр Джереми Реннер, попавший в реанимацию после несчастного случая во время уборки снега, перенёс первую операцию и нуждается в следующей.

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