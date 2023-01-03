Москва, 3 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Бюджетные инвестиции на строительство двух новых атомных ледоколов на сумму более 70 млрд руб. одобрило правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, 3 января сообщается на сайте правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол

«Бюджетные инвестиции в строительство двух ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, запланированы в объёме 58,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Длина каждого из судов составит 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Их строительство планируется завершить в 2028 и 2030 годах. Они смогут пробивать лёд толщиной до трёх метров.

Кроме того, ещё 12,4 млрд руб. запланированы на строительство головного многофункционального судна атомно-технического обслуживания. Его строительство должно быть завершено в 2029 году. Это судно предназначено для перезарядки реакторных установок, использующихся в атомных ледоколах проекта 22 220.

Читайте также: СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии из-за соперничества с Россией