Ереван, 3 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. С 21 января армянский национальный авиаперевозчик Fly Arna запустит прямые авиарейсы в московский аэропорт Шереметьево. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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«Национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna объявляет об открытии прямых рейсов в московский международный аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении.

Рейсы между международным аэропортом Звартноц и международным аэропортом Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю.

Напомним, что с сентября прошлого года армянская авиакомпания ежедневно совершает четырнадцать рейсов в аэропорт Домодедово.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря авиакомпания iFly объявила об отмене международных рейсов из России в Египет.

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