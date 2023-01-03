В новых регионах РФ медицинские полисы будут выдавать фонды ОМС
Москва, 3 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Территориальные фонды ОМС в присоединенных к России регионах будут выступать в качестве страховых медорганизаций, в том числе обеспечивающих выдачу страховых медицинских полисов. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По словам Баланина, территориальные фонды новых субъектов РФ будут наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования.
Кроме того, территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и следить за ее качеством.
Напомним, Фонд обязательного медицинского страхования РФ 25 декабря передал администрациям новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС.