Москва, 3 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Территориальные фонды ОМС в присоединенных к России регионах будут выступать в качестве страховых медорганизаций, в том числе обеспечивающих выдачу страховых медицинских полисов. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный

По словам Баланина, территориальные фонды новых субъектов РФ будут наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и следить за ее качеством.

Напомним, Фонд обязательного медицинского страхования РФ 25 декабря передал администрациям новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей — документы для организации работы территориальных фондов и системы ОМС.