Москва, 3 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Москве начался ледяной дождь. Об этом 3 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Sancho85 Ледяной дождь

По его словам, ледяной дождь в Москве идет при температуре — 1°С.

Он рекомендовал жителям и гостям столицы быть осторожными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, по данным синоптиков, в Московском регионе в период с 06:00 до 12:00 3 января ожидается снег, местами сильный.

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