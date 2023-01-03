Лондон, 3 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent (поставка в марте текущего года) на лондонской бирже ICE ненадолго выросла до 87 долларов за баррель впервые с 5 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации биржи на 11:00 мск, стоимость Brent увеличилась до 87 долларов за баррель (плюс 1,27%).

К 11:08 мск цена нефти находилась на уровне 86,44 доллара за баррель (плюс 0,62%). При этом фьючерс на нефть марки WTI (поставка в феврале 2023 года) рос до 80,98 доллара за баррель (плюс 0,9%).

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