Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов РСЗО «Град»
Москва, 3 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее видео было опубликовано 3 января в телеграм-канале ведомства.
На кадрах видно, как наносятся удары по выявленным объектам врага, как машины меняют позиции, перезаряжаются и наносят новый удар.
В министерстве отмечают, что батареи РСЗО «Град» выдвигаются на позиции и наносят удары по объектам украинских националистов после получения данных от средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по населенному пункту Макеевка Донецкой Народной Республики.
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