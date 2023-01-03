Москва, 3 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку. Об этом 3 января сообщил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом», — сказал дипломат РИА Новости, добавив, что всем известно о наличии больших запасов полезных ископаемых в Африке.

Он напомнил, что Анголу и другие страны Африки стали активнее приглашать на различные форумы, включая «США — Африка», «Франция — Африка», «Китай — Африка». По словам посла, это указывает на то, что ресурсы «для дальнейшего выживания» находятся в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в порт Бейра в Мозамбике пришло первое судно с партией российских удобрений для стран Африки, которая предназначается для Малави.

Читайте также: В Мозамбик пришло первое судно с российскими удобрениями для стран Африки